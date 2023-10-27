Фьюри и Нганну столкнулись лбами перед очным боем (видео)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель пояса UFC в той же категории Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов, передает NUR.KZ.
Боец смешанного стиля (MMA) разместил в своих социальных сетях видео эпизода. Дуэль взглядов соперников прошла после их пресс-конференции в Саудовской Аравии.
На кадрах видно, что спортсмены столкнулись лбами, а Фьюри даже издавал рычащие звуки. Однако оба атлета улыбались, конфликтной ситуации удалось избежать.
Десятираундовый рейтинговый поединок Фьюри и Нганну пройдет в Эр-Рияде в субботу, 28 октября. Для франко-камерунского бойца это будет дебют в профессиональном боксе. В MMA он одержал 17 побед при трех поражениях.
Фьюри же на профессиональном ринге выиграл 33 боя при одной ничьей. Планируется, что зимой британец проведет поединок с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2042806-fyuri-i-ngannu-stolknulis-lbami-pered-ochnym-boem-video/