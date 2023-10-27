"Временный" чемпион мира Адамес: Алимханулы дерется, как клоун

Обладатель "временного" титула чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес (Доминиканская Республика) раскритиковал казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter Адамес оценил стиль обладателя двух титулов чемпиона мира. Он затронул Алимханулы в своем обсуждении причин, почему бокс теряет болельщиков.

"Жанибек ни с кем особо не подрался, но имеет уже два титула. И так будет до того момента, когда он уйдет на пенсию. Кто захочет видеть тот стиль, который он якобы продает? Он дерется, как клоун",- написал Адамес.

Отметим, что Алимханулы в данный момент владеет титулами чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

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