Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам после защиты титула чемпиона

Опубликовано:

Боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы в своих социальных сетях обратился к болельщикам и поблагодарил их за поддержку после завоевания чемпионского пояса, передает NUR.KZ.

«Уважаемые болельщики! Вот и закончился бой! Сейчас отдыхаем. Всем тем, кто пришел на бой и смотрел по телевизору, хотим выразить безмерную благодарность! Мы чувствовали Вашу поддержку, были в отличном настроении. Мы сотворили историю! Победили чемпиона, два титула у нас! Наша следующая цель — завоевать оставшиеся два пояса и собрать все четыре и оставить в истории Qazaq style! На этом пути мы будем стараться изо всех сил! Это не только наша победа, но и всего Казахстана! Это только начало!» — заявил Алимханулы.

Напомним, утром 15-го октября казахстанский боксер завоевал второй титул IBF, когда в шестом раунде отправил немца Винченцо Гуальтьери в нокаут.

Ранее, мы также рассказывали, как Алимханулы бросил вызов аболютному чемпиону Саулю "Канело" Альваресу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041615-zhanibek-alimhanuly-obratilsya-k-bolelschikam-posle-zaschity-titula-chempiona/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.