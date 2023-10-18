Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам после защиты титула чемпиона

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы в своих социальных сетях обратился к болельщикам и поблагодарил их за поддержку после завоевания чемпионского пояса, передает NUR.KZ.

«Уважаемые болельщики! Вот и закончился бой! Сейчас отдыхаем. Всем тем, кто пришел на бой и смотрел по телевизору, хотим выразить безмерную благодарность! Мы чувствовали Вашу поддержку, были в отличном настроении. Мы сотворили историю! Победили чемпиона, два титула у нас! Наша следующая цель — завоевать оставшиеся два пояса и собрать все четыре и оставить в истории Qazaq style! На этом пути мы будем стараться изо всех сил! Это не только наша победа, но и всего Казахстана! Это только начало!» — заявил Алимханулы.

Напомним, утром 15-го октября казахстанский боксер завоевал второй титул IBF, когда в шестом раунде отправил немца Винченцо Гуальтьери в нокаут.

Ранее, мы также рассказывали, как Алимханулы бросил вызов аболютному чемпиону Саулю "Канело" Альваресу.

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