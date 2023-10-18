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Легендарный Флойд Мейвезер возвращается на боксерский ринг

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Боксер Флойд Мейвезер-младший
Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Легенда мирового бокса американец Флойд Мейвезер-младший проведет бой против чемпиона в четырех весовых категориях Майки Гарсия, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

По данным СМИ, этот бой состоится 9 декабря. Также в карде данного боксерского шоу на телеканале Showtime должен пройти поединок между Китом Турманом и Дэнни Гарсией в лимите первого среднего веса.

Последний раз Мэйвезер выступал в июне этого года, когда провел показательный бой против Джона Готти III, внука покойного босса мафии Джона Готти. В итоге тот поединок закончился массовой дракой.

Майки Гарсия последний раз выходил на ринг в 2021 году, когда неожиданно проиграл по очкам испанцу Сандору Мартину. Затем он объявил о завершении карьеры.

Интересно, что Мэйвезер выйдет на ринг с профессиональным боксером впервые с 2015 года, когда он одолел Андре Берто. После этого Флойд дрался со звездой UFC Конором Макгрегором, а затем переключился на выставочные бои с бойцами ММА и блогерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041559-legendarnyy-floyd-meyvezer-vozvraschaetsya-na-bokserskiy-ring/

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