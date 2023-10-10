Тренер Геннадия Головкина высказался о дальнейших планах боксера

Тренер именитого казахстанского боксера Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс сделал заявление о дальнейшей профессиональной карьере своего подопечного, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

"- Один из моих любимых бойцов — это Геннадий Головкин. Ходит много слухов о его следующем шаге. Может быть, потенциальное завершение карьеры или домашний поединок в Казахстане. Можете ли рассказать что-нибудь о будущем Геннадия?

- Я не могу говорить об этом, потому что я не разговаривал с ним. Я не хочу ни за кого говорить. Я с ним не общался, потому что был занят в других тренировочных лагерях. Я думаю, я свяжусь с ним, чтобы понять, как он себя чувствует, чтобы выяснить, что происходит и о чем он думает", - отвечает журналисту Бэнкс.

Напомним, последний раз GGG выходил на ринг больше года назад. Тогда, в знаменитой трилогии он уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу решением судей.

Затем Головкин оставил чемпионские пояса из-за чего лишился первого места в рейтинге WBO. Также, казахстанского боксера исключили из авторитетного рейтинга Boxrec.com.

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