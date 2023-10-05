Бокс на Азиастких играх: Карина Ибрагимова проиграла чемпионке мира в финале

Представительница сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова потерпела поражение в финальном поединке Азиатских игр-2022 в китайской городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Ибрагимова за звание чемпионки Азиады-2022 билась против чемпионки мира (2022-й год) Юйтин Линь ил Тайбэя.

Соперница держала ситуацию под своим контролем и владела явным преимуществом. Стоит отметить, что с обех спортсменок были сняты очки.

В итоге Линь одержала победу единогласным решением судей. Ибрагимова завершила свое выступление с серебряной медалью. Также она завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 60 медалей. Наши спортсмены завоевали восемь "золота", 14 "серебра" и 38 "бронз".

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