Карина Ибрагимова заработала олимпийскую лицензию по боксу

Представительница сборной Казахстна по боксу Карина Ибрагимова вышла в полуфинал Азиады и завоевала путевку на Летние Олимпийские игры в Париже-2024, передает NUR.KZ.

Казахстанка в четвертьфинале Летних Азиатских игр в китайском Ханчжоу победила монгольскую спортсменку Намуун Монхор. В противостоянии Ибрагимова одержала вверх со счетом - 5:0.

Таким образом, казахстанская спортсменка вышла в полуфинал и также стала обладательницей лицензии на Олимпиаду в Париже.

Напомним, Ибрагимова трехкратный призер чемпионата мира в весе до 57 килограммов. В этом году 27-летняя казахстанка стала серебряной медалисткой мирового первенства.

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