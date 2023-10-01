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Карина Ибрагимова заработала олимпийскую лицензию по боксу

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Карина Ибрагимова
Карина Ибрагимова. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница сборной Казахстна по боксу Карина Ибрагимова вышла в полуфинал Азиады и завоевала путевку на Летние Олимпийские игры в Париже-2024, передает NUR.KZ.

Казахстанка в четвертьфинале Летних Азиатских игр в китайском Ханчжоу победила монгольскую спортсменку Намуун Монхор. В противостоянии Ибрагимова одержала вверх со счетом - 5:0.

Таким образом, казахстанская спортсменка вышла в полуфинал и также стала обладательницей лицензии на Олимпиаду в Париже.

Напомним, Ибрагимова трехкратный призер чемпионата мира в весе до 57 килограммов. В этом году 27-летняя казахстанка стала серебряной медалисткой мирового первенства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039004-karina-ibragimova-zarabotala-olimpiyskuyu-litsenziyu-po-boksu/

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