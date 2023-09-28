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Самая сложная сетка: какие бои ждут Асланбека Шымбергенова дальше

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Асланбек Шымбергенов и Нишант Дев
Асланбек Шымбергенов и Нишант Дев. Фото: Дирекция развития спорта

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов стартовал с победы на Азиатских играх в Ханчжоу, одолев китайского спортсмена, NUR.KZ расскажет каких соперников следует ожидать казахстанцу в следующих стадиях.

Асланбек Шымбергенов - действующий чемпион мира в весовой категории до 71 килограмма. На стадии 1/8-й казахстанца ждет узбекский боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев. Представитель Узбекистана действующий чемпион мира, но уже в весовой категории до 67 килограммов. Вес Муйдинхуджаева является неолимпийским, поэтому он поднялся выше.

Победитель боя Шымбергенов - Муйдинхуджаев выходит на сильнейшего в противостоянии Нишант Дев (Индия) - Севон Оказава (Япония). Нишант Дев является бронзовым призером чемпионата мира-2023. В полуфинале в Ташкенте он тогда проиграл именно Шымбергенову (на фото этот бой).

Оказава же чемпион мира 2021 года в весе 67 килограммов. Его Асланбек побеждал на международном турнире "Elorda Cup" в Астане в 2022 году.

Бой 1/8-й между Асланбеком Шымбергеновым и Асадхуджой Муйдинхуджаевым пройдет в субботу, 30 сентября, в 19.15 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038649-samaya-slozhnaya-setka-kakie-boi-zhdut-aslanbeka-shymbergenova-dalshe/

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