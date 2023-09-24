Казахстанский боксер одержал первую победу на Азиатских играх

Первым из казахстанских боксеров на Летних Азиатских играх в Китае стартовал Ертуган Зейнуллинов в весовой категории до 63,5 килограммов, передает NUR.KZ.
Казахстанец в первом круге, в 1/16 финала одержал победу над боксером из Иордании Обадой Алкасбехом со счетом - 5:0.
Следующим соперником Ертугана будет боксер из Таджикистана Баходур Усмонов, для которого это будет первый поединок на турнире. В этом году Усмонов стал бронзовым призером Чемпионата мира.
Напомним, первые медали в копилку казахстанской сборной на летних азиатских играх в Ханчжоу принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро) и Магжан Шамшадин (бронза).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2037894-kazahstanskiy-bokser-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-aziatskih-igrah/