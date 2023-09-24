Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский боксер одержал первую победу на Азиатских играх

Опубликовано:

Ертуган Зейнуллинов
Ертуган Зейнуллинов. Фото: olympic.kz

Первым из казахстанских боксеров на Летних Азиатских играх в Китае стартовал Ертуган Зейнуллинов в весовой категории до 63,5 килограммов, передает NUR.KZ.

Казахстанец в первом круге, в 1/16 финала одержал победу над боксером из Иордании Обадой Алкасбехом со счетом - 5:0.

Следующим соперником Ертугана будет боксер из Таджикистана Баходур Усмонов, для которого это будет первый поединок на турнире. В этом году Усмонов стал бронзовым призером Чемпионата мира.

Напомним, первые медали в копилку казахстанской сборной на летних азиатских играх в Ханчжоу принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро) и Магжан Шамшадин (бронза).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2037894-kazahstanskiy-bokser-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-aziatskih-igrah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.