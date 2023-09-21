Был в нокдауне, но выиграл бой: Батыр Джукембаев одержал победу в США

Казахстанский профессиональной боксер Батыр Джукембаев выиграл свой второй бой на вечере бокса в США против аргентинца Уго Альберто Рольдана, передает NUR.KZ.
На кону стоял титул чемпиона Северной Америки - WBA NABA. Бой проходил в первом полусреднем весе. В первом раунде Батыру отсчитали нокдаун, но он выиграл раздельным решением по итогам 10 раундов. Теперь в активе казахстанца 21 победа, а Уго Альберто Рольдан потерпел второе поражение на профи-ринге.
Для Джукембаева это был второй бой в США. В дебютном поединке в мае 2021 года он проиграл нокаутом пуэрториканцу Субриэлю Матиасу, который сейчас владеет титулом чемпиона мира по версии IBF.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2037543-byl-v-nokdaune-no-vyigral-boy-batyr-dzhukembaev-oderzhal-pobedu-v-ssha/