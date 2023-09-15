Жанибек Алимханулы сделал заявление перед боем с Гуалтьери

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы продолжает подготовку к объединительному бою с обладателем пояса IBF немцем Винченцо Гуалтьери, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram боксера.

«До боя остался один месяц! Подготовка проходит на очень высоком уровне. Настроение отличное! Да возвысится казахский дух!», - написал в своем Instagram аккаунте Qazaq style.

Тренировочный лагерь казахстанский профи-боксер проводит под руководством нового тренера Брайана Вилории в Калифорнии. К предыдущим поединкам казахстанца готовил Бадди Макгирт, но не так давно они прекратили сотрудничество.

Напомним, бой Алимханулы - Гуалтьери состоится 14 октября в американском Розенберге и станет для Qazaq style первой унификацией в профессиональной карьере.

Ранее, мы рассказывали, как Алимханулы бросил вызов Канело.

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