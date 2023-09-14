Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вернулся домой": Жан Кособуцкий высказался после возвращения в Казахстан

Опубликовано:

Жан Кособуцкий11
Фото: instagram.com/kossobutskiy

Казахстанский профи-боксер, выступающий в тяжелом весе, Жан Кособуцкий после скандального боя в США вернулся в Казахстан и рассказал о дальнейших планах, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

«Хочу сказать, что мы дома чуть больше недели. Благополучно добрались. Потихоньку адаптируемся, привыкаем к часовому поясу, климату.

Все хорошо — своя еда, вода, люди. Хочу сказать спасибо болельщикам, друзьям, близким, всем тем, кто переживал и поддерживал нас в этот период, до боя, после боя. Всем от душим рахмет. По поводу дальнейших событий, наших боксерских дел, со временем, думаю, появятся какие-то новости, будет ясность, а пока на тренировку!» — рассказал Кособуцкий.

Напомним, казахстанец вернулся на родину после поражения нигерийцу Эфе Аджагбе на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома). Боксер был дисквалифицирован в 4-м раунде за удары ниже пояса. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036602-vernulsya-domoy-zhan-kosobutskiy-vyskazalsya-posle-vozvrascheniya-v-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.