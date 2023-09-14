"Вернулся домой": Жан Кособуцкий высказался после возвращения в Казахстан

Казахстанский профи-боксер, выступающий в тяжелом весе, Жан Кособуцкий после скандального боя в США вернулся в Казахстан и рассказал о дальнейших планах, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

«Хочу сказать, что мы дома чуть больше недели. Благополучно добрались. Потихоньку адаптируемся, привыкаем к часовому поясу, климату.

Все хорошо — своя еда, вода, люди. Хочу сказать спасибо болельщикам, друзьям, близким, всем тем, кто переживал и поддерживал нас в этот период, до боя, после боя. Всем от душим рахмет. По поводу дальнейших событий, наших боксерских дел, со временем, думаю, появятся какие-то новости, будет ясность, а пока на тренировку!» — рассказал Кособуцкий.

Напомним, казахстанец вернулся на родину после поражения нигерийцу Эфе Аджагбе на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома). Боксер был дисквалифицирован в 4-м раунде за удары ниже пояса.

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