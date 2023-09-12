Казахстанский боксер из команды Геннадия Головкина узнал место в обновленном рейтинге IBF

Казахстанский профи-боксер Али Ахмедов опустился на одну позицию во втором среднем весе по версии международной ассоциации бокса IBF, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
Ахмедов потерял одну позицию и с 12-й строчки перемещается на 13-ю. Чемпионский титул IBF в этом весе принадлежит именитому мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.
В среднем дивизионе другой казахстанец Мейирим Нурсултанов остался на пятой позиции. Первые две строчки пока остаются вакантными. Титул чемпиона в этой категории принадлежит следующему сопернику Жанибека Алимханулы немцу Винченцо Гуальтьери.
Во втором полулегком весе казахстанский боксер Султан Заурбек улучшил свой результат и с с 14-го места поднимается на 13-е. Чемпион мира IBF в этой весовой категории - британец Джо Кордина.
Напомним, IBF является пятой по престижности мировой боксерской организацией после WBC, WBA, WBO и IBO.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036302-kazahstanskiy-bokser-iz-komandy-gennadiya-golovkina-uznal-mesto-v-obnovlennom-reytinge-ibf/