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Казахстанский боксер из команды Геннадия Головкина узнал место в обновленном рейтинге IBF

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Бой Али Ахмедов - Габриэль Росадо
Бой Али Ахмедов - Габриэль Росадо. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский профи-боксер Али Ахмедов опустился на одну позицию во втором среднем весе по версии международной ассоциации бокса IBF, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Ахмедов потерял одну позицию и с 12-й строчки перемещается на 13-ю. Чемпионский титул IBF в этом весе принадлежит именитому мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

В среднем дивизионе другой казахстанец Мейирим Нурсултанов остался на пятой позиции. Первые две строчки пока остаются вакантными. Титул чемпиона в этой категории принадлежит следующему сопернику Жанибека Алимханулы немцу Винченцо Гуальтьери.

Во втором полулегком весе казахстанский боксер Султан Заурбек улучшил свой результат и с с 14-го места поднимается на 13-е. Чемпион мира IBF в этой весовой категории - британец Джо Кордина.

Напомним, IBF является пятой по престижности мировой боксерской организацией после WBC, WBA, WBO и IBO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036302-kazahstanskiy-bokser-iz-komandy-gennadiya-golovkina-uznal-mesto-v-obnovlennom-reytinge-ibf/

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