Сауль "Канело" Альварес: Кроуфорд победил только одного хорошего боксера и все

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (Мексика) поделился своими мыслями относительно боя с абсолютным чемпионом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (США), сообщает Boxingscene.com.

"Послушайте, я всегда говорил, что уважаю Теренса Кроуфорда. Он очень талантливый боец, но он выиграл один большой бой.

Если вы посмотрите его рекорд, то увидите, что он победил только одного хорошего боксера и все. Он выиграл у Эррола Спенса. И я не думаю, что он побеждал еще кого-нибудь вроде Спенса.

Кроуфорд отлично поработал в этом бою. Победа была достаточно легкой. Мой поединок против Теренса? Сейчас я сосредоточен на встрече с Чарло. Но в будущем - почему нет? Если будет смысл, но почему бы и нет",- озвучил "Канело".

Добавим, что Альварес в конце сентября проведет поединок против американца Джермелла Чарло. Данный бой состоится 30 числа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035372-saul-kanelo-alvares-krouford-pobedil-tolko-odnogo-horoshego-boksera-i-vse/