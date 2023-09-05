Абылайхан Жусупов готовится к новому бою

Абылайхан Жусупов. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Казахстанский профи-боксер Абылайхан Жусупов после успешного боя в США вернулся в Казахстан и рассказал о планах на следующий поединок, передает NUR.KZ со ссылкой на Suleimen Promotions.

В аэропорту боксера встречали родные, фанаты и журналисты. О том, что Жусупов готовится к следующему бою сообщила его команда в социальных сетях.

"Замечательная новость! Абылайхан Жусупов вернулся на родину после впечатляющей победы в США. Этот талантливый боксер показал свое выдающееся спортивное мастерство на мировой арене. Теперь нас ждет еще больше захватывающих моментов, так как Абылайхан готовится к новому бою, который состоится до конца этого года.

Мы с нетерпением ждем этого поединка и верим, что Абылайхан продолжит радовать нас своими выдающимися способностями в ринге.

Пожелаем ему удачи и поддержки всех болельщиков на пути к новым победам!" - гласит подпись к посту в Instagram промоушена.

Абылайхан Жусупов выступает в полусреднем весе. На вечере бокса в американской Талсе он техническим нокаутом в пятом раунде одолел Уистона Кампоса из Никарагуа. Таким образом, 26-летний боксер занес в свой актив четвертую победу на профессиональном уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035322-abylayhan-zhusupov-gotovitsya-k-novomu-boyu/