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Рой Джонс: Мне не нравится идея боя Усик - Фьюри

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Рой Джонс-младший
Рой Джонс-младший. Фото: Lewis Storey/Getty Images

Американский профи-боксер Рой Джонс-младший на своем Youtube канале опубликовал видео, где он рассуждал о возможном супер-бое двух топовых супертяжей Александре Усике и Тайсоне Фьюри, передает NUR.KZ.

«Мне не нравится идея боя Усика и Фьюри. Почему? Из-за боя Усика с Даниэлем Дюбуа. Что произойдет, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу? Некоторые считают, что тот удар не был запрещенным, и Усику должны были засчитать нокаут. Вся эта ситуация открывает гораздо больше возможностей для парней, которые умеют сильно бить», –заявляет американец на своем Youtube.

Возможный супер-бой между Усиком и Фьюри обсуждается уже давно. Команды обоих боксеров вели переговоры, но из-за разногласий по финансовым вопросам о самом зрелищном поединке в супертяжелом весе договориться пока не удалось.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. Александр Усик же владеет поясами WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035059-roy-dzhons-mne-ne-nravitsya-ideya-boya-usik-fyuri/

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