"Никакого бокса в сорок лет": Дмитрий Бивол прокомментировал завершение профессиональной карьеры

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Российский профи-боксер, чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что не намерен продолжать карьеру до сорока лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

32-летний непобежденный боксер точно уверен, что до сорока лет боксировать не станет.

«Никакого бокса в 40 лет. Хотя, по правде сказать, у меня в голове нет цифры. У меня есть какие-то ощущения, просто определённые ощущения внутри меня. Мне нужен титул… титулы. И я не знаю, когда смогу заполучить их», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дмитрий дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. В мае 2016-го стал временным чемпионом WBA, в ноябре 2017-го впервые провёл защиту полноценного титула.

В мае 2021 года россиянин вышел на крупнейший поединок в карьере против мексиканца Сауля Канело Альвареса, где одержал победу единогласным решением судей. Бивол стал вторым бойцом после Флойда Мейвезера, победившим Канело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034725-nikakogo-boksa-v-sorok-let-dmitriy-bivol-prokommentiroval-zavershenie-professionalnoy-karery/