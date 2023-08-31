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"Теренс, чувак не делай этого!": Джонни Нельсон умоляет Кроуфорда не драться с Канело

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Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Ethan Miller / Staff

Известный обозреватель бокса и бывший чемпион мира в тяжелом весе Джонни Нельсон предостерег абсолютного чемпиона полусреднего веса Теренса Кроуфорда от боя с Саулем Канело Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

«Теренс, чувак, не делай этого! Не делай, чувак! Всё просто. Канело от природы силён. Да, Кроуфорд очень мастеровитый боец. Но ведь и Канело тоже. А если встретятся два талантливых и мастеровитых бойца, то кто победит? Верно, победит тот, у которого сильнее плюха. Теренс, не делай этого!" - обращается к бойцу Нельсон.

Британец сравнил идею Кроуфорда подняться на три весовые категории с историей Роя Джонса-младшего в 2003 году. Боксер тогда поднялся с полутяжёлого в супертяжёлый дивизион и отобрал чемпионский пояс у Джона Руиса.

«Мы видели это в исполнении Роя. Он поднялся в супертяжи, а затем вернулся. И после возвращения он уже никогда не был прежним бойцом. Послушай, я бы на твоём месте этого не делал. Но тебе лучше знать, на что ты способен. В конце концов, это не моё дело» - завершает свою речь Джонни Нельсон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034697-terens-chuvak-ne-delay-etogo-dzhonni-nelson-umolyaet-krouforda-ne-dratsya-s-kanelo/

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