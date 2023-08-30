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"Очень уважает казахских боксеров": Данияр Елеусинов высказался о работе с новым тренером

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Данияр Елеусинов и Джеймс "Бадди" Макгирт
Данияр Елеусинов и Джеймс "Бадди" Макгирт: Фото: instagram.com / yeleussinovdaniyar

Казахстанский профи-боксер, выступающий в полусреднем весе, Данияр Елеусинов прокомментировал работу с новым тренером, именитым Джеймсом "Бадди" Макгиртом, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram олимпийский чемпион по боксу опубликовал фото с Макгиртом и написал большой пост о совместной работе с тренером. "Тренироваться с Бадди одно удовольствие. Он отлично чувствует меня и оптимально распределяет нагрузку. Вносит необходимые коррективы в мой боксерский стиль. Плюс как человек он очень открытый и приятный. Очень уважает казахских боксеров"- заявляет Елеусинов

Данияр также отметил заслуги своего отца. "Думаю, все знают, что я всю свою жизнь тренировался под руководством своего отца - заслуженного тренера Казахстана Марата Елеусинова. Всем что знаю в боксе - я обязан ему. Папа навсегда останется моим тренером. Он прекрасно понимает, что в профессиональном боксе есть свои нюансы. Поэтому симбиоз его тренерского опыта и школы Макгирта сделает меня ещё сильнее..Думаю, в скором времени вы увидите результаты нашей с Бадди и папы совместной работы" - раскрывает подробности боксер.

Напомним, Макгирт раньше тренировал другого казахстанского профи-боксера Жанибека Алимханулы, но не так давно они прекратили свое сотрудничество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034580-ochen-uvazhaet-kazahskih-bokserov-daniyar-eleusinov-vyskazalsya-o-rabote-s-novym-trenerom/

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