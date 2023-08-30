"Я возвращаюсь для большего": Батыр Джукембаев сделал заявление перед следующим боем

Батыр Джукембаев. Фото: Eye of the Tiger Management

Казахстанский профи-боксер, выступающий в полусреднем весе, Батыр Джукембаев показал в Twitter текущую физическую форму перед новым поединком в США, передает NUR.KZ.

На своей странице боксер поделился фото и сделал интригующую подпись.

"20 сентября я возвращаюсь для большего" - заявляет Джукембаев.

Это отсылает к тому, что предыдущий свой бой, который был дебютным в США казахстанец проиграл. После этого он выступал в Канаде и Казахстане. Теперь же, боксер намерен победить своего соперника 30-летнего аргентинца Уго Альберто Рольдана (22-1-1, 7 КО). Бой пройдет 20 сентября в Плант-Сити, штат Флорида. По времени Казахстана поединок пройдет утром 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034555-ya-vozvraschayus-dlya-bolshego-batyr-dzhukembaev-sdelal-zayavlenie-pered-sleduyuschim-boem/