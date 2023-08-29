"Я из рода уак": экс-чемпион IBF Сергей Липинец рассказал о своих казахских корнях

Сергей Липинец. Фото: Edward Diller/Icon Sportswire via Getty Images

Экс-чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец рассказал о своих казахских корнях и родстве с Жанибеком Алимханулы, пишет Twitter-аккаунт "Дядя Ваня".

По словам Сергея, о своих казахских корнях он узнал недавно от дедушки.

"Я казах из рода уак, средний жуз! Об этом я сам узнал от дедушки совсем недавно. Сразу прочитал в интернете имеющуюся информацию, так что теперь знаю. И, конечно же горд, что я из немногочисленного, но воинственного рода.

Как-то встретились с Жанибеком Алимханулы в одном из залов Лос-Анджелеса. Он мне сказал, что тоже является уаком. Значит мы - племенные братья. Оба штурмуем мировые высоты профессионального бокса", - сказал Липинец.

Отметим, что на профессиональном ринге Сергей представляет Россию. В 2017 году Липинец завоевал титул IBF, победив решением судей японца Акихиро Кондо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034488-ya-iz-roda-uak-eks-chempion-ibf-sergey-lipinets-rasskazal-o-svoih-kazahskih-kornyah/