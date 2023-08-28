Абель Санчес: На таком уровне Головкину уже не нужны пояса

Геннадий Головкин: UGC

Экс-тренер именитого казахстанского профи-боксера Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал возможное завершение карьеры GGG, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube канал FightHubTV.

Санчес не так давно давал несколько интервью, где рассказывал о том, каким образом GGG завершает карьеру, делая громкие заявления. В последнем своем интервью журналистам он заявил, что Головкин заслужил достойных проводов на пенсию.

"У Геннадия было четыре или три пояса. Думаю, если бы мы с Томом Леффлером на тот момент были с GGG, то его уход или отказ от титулов был бы совсем не таким, каким он в итоге получился. Я уверен, он обсуждал свои будущие планы с семьей или с кем-то из советников. Том Леффлер наверняка бы не пожалел денег и организовал по этому поводу какую-нибудь пресс-конференцию, в том же StubHub Center или The Forum. На ней бы объявили, что Геннадий завершает карьеру или освобождает свои пояса... Ну, или анонсировали бы какой-нибудь хороший бой, пускай даже и нетитульный. Я вообще считаю, что на таком уровне Головкину уже не нужны пояса. Если будет подходящий бой, то он проведет его и без титулов. Но устроить пресс-конференцию было бы кстати. Геннадий — великолепный боец, который определенно войдет в Зал славы. Я думаю, что он достоин хороших проводов, — отвечает журналисту Санчес.

Напомним, в последний раз Геннадий Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года. Тогда, в трилогии он уступил единоглассным решением судей мексиканцу Саулю Канело Альваресу. После этого он освободил три чемпионских пояса - WBA Super, IBF и IBO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034235-abel-sanches-na-takom-urovne-golovkinu-uzhe-ne-nuzhny-poyasa/