Казахстанский боксер из команды Головкина начал подготовку к новому бою

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский профи-боксер Али Ахмедов (19-1, 14КО) начал тренировочный лагерь в США к своему следующему поединку, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram аккаунт боксера.

На своей странице в Instagram Ахмедов поделился фото с тренировки в американском зале в Калифорнии.

"Приступаем к работе" - пишет под фото боксер.

Напомним, у Али Ахмедова контракт с промоутерской компанией, которая приндадлежит Геннадию Головкину. Последний раз 28-летний боксер выходил на ринг год назад, как раз в карде трилогии Головкин - Канело. Тогда он отбоксировал 12 раундов против Габриэля Росадо (26-17-1, 15 КО) и одержал победу единоглассным решением судей. Победа позволила Ахмедову завоевать вакантные титулы IBF NA и WBC Silver.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033847-kazahstanskiy-bokser-iz-komandy-golovkina-nachal-podgotovku-k-novomu-boyu/