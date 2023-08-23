Александр Усик: Мне 36 лет, но это только начало

Александр Усик. Фото: AMER HILABI/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO, украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик ответил на вопрос о завершении карьеры, сообщает издание Boxingscene.com.

В частности, боксер не рассматривает текущий этап карьеры в качестве заключительного.

"Нет, это не финальная точка. Мне 36 лет, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Но именно сейчас все только начинается.

Я понимаю, что мне осталось провести в боксе не так уж много лет. Поэтому я не хочу уделять большое количество времени боксу. Я хочу, например, водить детей в школу и всякое такое",- сказал Усик.

Напомним, Усик 26 августа во Вроцлаве (Польша) проведет бой против обязательного претендента Дэниеля Дюбуа (Великобритания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033680-aleksandr-usik-mne-36-let-no-eto-tolko-nachalo/