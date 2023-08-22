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Усик продемонстрировал впечатляющую форму перед боем с Дюбуа

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Профессиональный боксер Александр Усик
Профессиональный боксер Александр Усик: Фото: instagram.com / usykaa

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) завершает подготовку перед боем с обязательным претендентом по линии WBA британцем Дэниелем Дюбуа (19-1,18КО), передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram боксера.

Непобежденный украинский боксер на своей странице в соцсетях показал мощную физическую форму перед поединком, который пройдет 26 августа в польском Вроцлаве.

Напомним, Александр в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда проводил супер-бой реванш против Энтони Джошуа (26-3, 26 КО). Поединок проходил в Джидде (Саудовская Аравия) и получил громкое название "Ярость на Красном море". Бой завершился после 12 раундов победой Усика раздельным решением судей. Для Александра это была первая защита трёх титулов, которые он завоевал, победив Джошуа в первом бое в сентябре 2021 года.

Что касается Дюбуа, то последную схватку британец проводил у себя на родине в декабре прошлого года. Тогда, он в третьем раунде досрочно победил южноафриканца Кевина Лерену (28-2, 14 КО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033452-usik-prodemonstriroval-vpechatlyayuschuyu-formu-pered-boem-s-dyubua/

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