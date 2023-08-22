Батыр Джукембаев узнал дату нового боя

Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev

Казахстанский профи-боксер Батыр Джукембаев (20-1,16 КО), выступающий в первом полусреднем весе официально получил дату своего следующего боя в США, передает NUR.KZ, со ссылкой на BoxRec.com.

На американский ринг боксер вернется 20 сентября в Плант-Сити (штат Флорида, США). Имя соперника Джукембаева пока не известно.

Для казахстанца будущий бой станет вторым поединком в США. Первое выступление на местном ринге состоялось в 2021 году. Тогда Джукембаев потерпел первое поражение в карьере. После неудачного дебюта боксер провел по одному поединку в Канаде и в Казахстане.

Последний раз на ринг он выходил в Алматы в декабре прошлого года. В этом бою он досрочно, нокаутом, в шестом раунде победил южноафриканца Ксолани Мкотхели (19-8, 12 КО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033442-batyr-dzhukembaev-uznal-datu-novogo-boya/