Головкину бросил вызов непобежденный боксер из Великобритании

Геннадий Головкин. Фото: GettyImages/ Sarah Stier / Stringer

Именитый казахстанский боксер Геннадий Головкин получил вызов от непобежденного британца Хамзы Шираза (17-0, 13КО), передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing News.

Британский боксер в интервью назвал имя GGG, когда его спросили о предполагаемых будущих соперниках на ринге.

"С кем бы я хотел подраться на ринге в среднем весе? Возможно, это был бы Головкин, даже если он собирается в скором времени уходить на пенсию. Все просто, он самое большое имя. Для меня было бы огромной честью выйти против него на ринг" - отвечает Шираз в интервью.

Напомним, Головкин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года. Тогда в Лас-Вегасе он проиграл в трилогии Саулю Канело Альваресу. После этого он оставил все свои чемпионские пояса (WBA, IBF) и остался чемпионом по версии IBO в среднем весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032717-golovkinu-brosil-vyzov-nepobezhdennyy-bokser-iz-velikobritanii/