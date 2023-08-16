Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жанибек Алимханулы начал подготовку к следующему бою

Опубликовано:

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский непобежденный профи-боксер, чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы начал тренировочный лагерь перед следующим выходом на ринг, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт команды спортсмена.

В своих социальных сетях команда "Qazaq style" поделилась видео стартовавшей подготовки перед следующим поединком.

Видео в Instagram лаконично подписали "начали".

Ранее казахстанец публиковал у себя на странице в Twitter ориентировочную дату вовзращению на боксерский ринг.

Кто же станет соперником чемпиона среднего веса пока неизвестно. Среди предполагаемых оппонентов звучало имя британца Феликса Кэша (16-0, 10КО), который активно бросает вызовы Алимханулы в своих соцсетях. Британский боксер занимает четвертую строчку рейтинга WBO. Также Жанибек бросал вызов новоиспеченному чемпиону по версии IBF немцу Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО).

Последний раз непобежденный казахстанец выходил на ринг в мае в американском Стоктоне, где успешно провел вторую защиту чемпионского титула против канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032702-zhanibek-alimhanuly-nachal-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.