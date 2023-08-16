Жанибек Алимханулы начал подготовку к следующему бою

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский непобежденный профи-боксер, чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы начал тренировочный лагерь перед следующим выходом на ринг, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт команды спортсмена.

В своих социальных сетях команда "Qazaq style" поделилась видео стартовавшей подготовки перед следующим поединком.

Видео в Instagram лаконично подписали "начали".

Ранее казахстанец публиковал у себя на странице в Twitter ориентировочную дату вовзращению на боксерский ринг.

Кто же станет соперником чемпиона среднего веса пока неизвестно. Среди предполагаемых оппонентов звучало имя британца Феликса Кэша (16-0, 10КО), который активно бросает вызовы Алимханулы в своих соцсетях. Британский боксер занимает четвертую строчку рейтинга WBO. Также Жанибек бросал вызов новоиспеченному чемпиону по версии IBF немцу Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО).

Последний раз непобежденный казахстанец выходил на ринг в мае в американском Стоктоне, где успешно провел вторую защиту чемпионского титула против канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032702-zhanibek-alimhanuly-nachal-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu/