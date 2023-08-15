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30 лет независимости Казахстана

"Октябрь будет жарким": Жанибек Алимханулы сделал интригующее заявление

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профи-боксер, чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя на своей странице в Twitter, передает NUR.KZ.

"Qazaqstyle" продолжает в своих социальных сетях делать заявление о своем следующем бое. В это раз в Twitter он намекнул на ориентировочную дату, когда планирует вернуться на боксерский ринг.

"Октябрь будет жарким" - заявил Алимханулы.

О других подробностях не сообщается. Тайной остается место и предполагаемый соперник казахстанца.

Ранее ему бросил вызов британский боксер Феликс Кэш (16-0).

Последний бой непобежденный казахстанец провел в мае, в американском Стоктоне. Тогда, он техническим нокаутом во втором раунде одолел канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032498-oktyabr-budet-zharkim-zhanibek-alimhanuly-sdelal-intriguyuschee-zayavlenie/

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