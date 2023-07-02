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"Давай устроим бой": Жанибек Алимханулы бросил вызов новоиспеченному чемпиону IBF

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Боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы поздравил немецкого боксера Винченцо Гуальтьери с завоеванием титула IBF, передает NUR.KZ.

Напомним, что на вечере бокса в немецком городе Вуппертале Гуальтьери победил бразильца Эскиву Фалькао в бою за вакантный титул IBF в среднем весе.

Позже Алимханулы предложил немцу устроить объединительный поединок.

"Винченцо Гуальтьери, поздравляю с победой! Добро пожаловать в мой клуб. Клуб чемпионов. Давай устроим бой - чемпион WBO против чемпиона IBF", - написал в Twitter Жанибек Алимханулы.

Отметим, что пояс IBF стал вакантным после того, как казахстанец Геннадий Головкин отказался защищать титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027219-davay-ustroim-boy-zhanibek-alimhanuly-brosil-vyzov-novoispechennomu-chempionu-ibf/

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