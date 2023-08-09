"Затишье перед бурей": Жанибек Алимханулы выложил интригующий пост после вызова британца

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Непобежденному казахстанскому профи-боксеру Жанибеку Алимханулы предложили новый бой. На ринг чемпиона WBO в среднем весе вызвал британец Феликс Кэш(16-0, 10 КО), передает NUR.KZ

На своей странице в Twitter британский боксер пообещал разобраться с Алимханулы.

"Qazaq style, давай драться. Ты продолжаешь говорить, что тебе не с кем боксировать. Я разберусь с тобой" - написал Кэш.

Британец также заявил, что известный промоутер Эдди Хирн ведет переговоры с Top Rank о бое Феликс-Жанибек.

Казахстанец пока никак не ответил на этот вызов, но на его странице появилось фото с интригующей подписью "затишье перед бурей".

Кэш на данный момент занимает четвертое место в рейтинге WBO, уступая Геннадию Головкину, Лиаму Смиту и Мейириму Нурсултанову. Последний раз он выходил на ринг против португальца Келса Невеша(9-4-2, 2 КО) в декабре прошлого года в английском Лидсе, где одержал победу по очкам.

Что касается Алимханулы, то последний его бой прошел в мае в американском Стоктоне, когда техническим нокаутом во втором раунде он одолел канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031781-zatishe-pered-burey-zhanibek-alimhanuly-vylozhil-intriguyuschiy-post-posle-vyzova-britantsa/