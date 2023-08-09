Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Затишье перед бурей": Жанибек Алимханулы выложил интригующий пост после вызова британца

Опубликовано:

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Непобежденному казахстанскому профи-боксеру Жанибеку Алимханулы предложили новый бой. На ринг чемпиона WBO в среднем весе вызвал британец Феликс Кэш(16-0, 10 КО), передает NUR.KZ

На своей странице в Twitter британский боксер пообещал разобраться с Алимханулы.

"Qazaq style, давай драться. Ты продолжаешь говорить, что тебе не с кем боксировать. Я разберусь с тобой" - написал Кэш.

Британец также заявил, что известный промоутер Эдди Хирн ведет переговоры с Top Rank о бое Феликс-Жанибек.

Казахстанец пока никак не ответил на этот вызов, но на его странице появилось фото с интригующей подписью "затишье перед бурей".

Кэш на данный момент занимает четвертое место в рейтинге WBO, уступая Геннадию Головкину, Лиаму Смиту и Мейириму Нурсултанову. Последний раз он выходил на ринг против португальца Келса Невеша(9-4-2, 2 КО) в декабре прошлого года в английском Лидсе, где одержал победу по очкам.

Что касается Алимханулы, то последний его бой прошел в мае в американском Стоктоне, когда техническим нокаутом во втором раунде он одолел канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031781-zatishe-pered-burey-zhanibek-alimhanuly-vylozhil-intriguyuschiy-post-posle-vyzova-britantsa/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.