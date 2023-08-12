Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский боксер проведет титульный бой в Китае

Опубликовано:

Боксер Али Балоев
Али Балоев. Фото: instagram.com/ali_boxing_kz/

Выступающий в первом тяжелом весе казахстанский боксер-профессионал Али Балоев (12-1-1, 8КО) узнал имя соперника и дату следующего поединка, передает Boxrec.com.

По информации источника, Али вернется на ринг 10 сентября в китайском городе Ухань.

Его соперником станет представитель Франции Сирил Макиади (15-3-2, 6КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO Global в первом тяжелом весе.

Напомним, что свой предыдущий бой Али Балоев провел 18 марта в Дубае (ОАЭ) против россиянина Куреиша Сагова. Поединок завершился вничью.

Всего на счету 30-летнего казахстанского боксера 12 побед, одно поражение и одна ничья на профи-ринге. В активе Сирила Макиади 15 побед, три поражения и две ничьих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032244-kazahstanskiy-bokser-provedet-titulnyy-boy-v-kitae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.