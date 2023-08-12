Казахстанский боксер проведет титульный бой в Китае

Али Балоев. Фото: instagram.com/ali_boxing_kz/

Выступающий в первом тяжелом весе казахстанский боксер-профессионал Али Балоев (12-1-1, 8КО) узнал имя соперника и дату следующего поединка, передает Boxrec.com.

По информации источника, Али вернется на ринг 10 сентября в китайском городе Ухань.

Его соперником станет представитель Франции Сирил Макиади (15-3-2, 6КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO Global в первом тяжелом весе.

Напомним, что свой предыдущий бой Али Балоев провел 18 марта в Дубае (ОАЭ) против россиянина Куреиша Сагова. Поединок завершился вничью.

Всего на счету 30-летнего казахстанского боксера 12 побед, одно поражение и одна ничья на профи-ринге. В активе Сирила Макиади 15 побед, три поражения и две ничьих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032244-kazahstanskiy-bokser-provedet-titulnyy-boy-v-kitae/