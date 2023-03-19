Боксер Али Балоев не сумел взять реванш у Курейша Сагова

Али Балоев. Фото: instagram.com/ali_boxing_kz/

Казахстанский боксер-профессионал Али Балоев провел матч-реванш против представителя России Курейша Сагова на турнире Hardcore Boxing в Дубае (ОАЭ) передает NUR.KZ.

Запланированный на восемь раундов поединок в первом тяжелом весе прошел всю дистанцию. По их итогам судьи зафиксировали ничью: 76-76, 76-76, 78-75.

Напомним, что в первом бою в прошлом году Курейш Сагов нокаутировал Али Балоева в седьмом раунде. То поражение стало первым для казахстанца на профи-ринге.

Отметим, что вечер бокса в Дубае от Hardcore Boxing посетили такие звезды бокса, как Флойд Мейвезер и Рой Джонс-младший.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013483-bokser-ali-baloev-ne-sumel-vzyat-revansh-u-kureysha-sagova/