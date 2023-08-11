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Боксер Султан Заурбек анонсировал титульный поединок

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Боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Steve Welsh/PA Images via Getty Images

Выступающий во втором полулегком весе казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек назвал дату возвращения на ринг, передает Instagram-аккаунт спортсмена.

По словам Султана, свой следующий бой он проведет 10 ноября за титул чемпиона мира.

"Стала известна дата моего следующего боя. Поединок будет титульным. Подготовку уже начали. Вернусь на ринг 10 ноября!", - написал Заурбек в соцсетях.

Напомним, что предыдущий свой поединок 27-летний казахстанец провел в прошлом месяце в Эдинбурге (Шотландия), победив досрочно испанского боксера Джона Картера.

Всего в активе Султана Заурбека 15 побед на профессиональном ринге, 11 из которых он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032164-bokser-sultan-zaurbek-anonsiroval-titulnyy-poedinok/

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