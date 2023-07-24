"Возвращаюсь на родину со старшим братом": Султан Заурбек показал совместный снимок с Головкиным

Геннадий Головкин и Султан Заурбек. Фото: instagram.com/sultanzaurbek

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек после победы на вечере бокса в Эдинбурге встретился в аэропорту со звездным соотечественником Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

Султан рассказал, что встретил Головкина перед вылетом в Казахстан. Заурбек остался доволен тем, что Геннадий посмотрел его поединок.

"Возвращаюсь на родину со старшим братом Геннадием Головкиным. Был рад услышать, что он смотрел мой бой на DAZN", - написал казахстанский боксер на своей странице в Instagram.

Напомним, что на вечере бокса в Эдинбурге (Шотландия) Султан Заурбек победил испанца Джона Картера техническим нокаутом в третьем раунде.

Тем самым 27-летний казахстанский боксер продлил свою победную серию до 15 боев, из них 11 он завершил досрочно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029885-vozvraschayus-na-rodinu-so-starshim-bratom-sultan-zaurbek-pokazal-sovmestnyy-snimok-s-golovkinym/