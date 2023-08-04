Определился соперник Абылайхана Жусупова на вечере бокса в США

Абылайхан Жусупов. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер-профессионал Абылайхан Жусупов (3-0, 2КО) свой следующий поединок проведет против представителя Никарагуа Уистона Кампоса (33-11-6, 19КО), передает Boxrec.com.

Как сообщает источник, бой между боксерами состоится 26 августа в Талсе (штат Оклахома, США). Поединок пройдет в полусреднем весе и будет рассчитан на восемь раундов.

Интересно, что на этом же вечере бокса выступит непобежденный казахстанец Жан Кособуцкий (19-0, 18КО). Его соперником станет нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13КО).

Также в этот день на ринг выйдут внук Мохаммеда Али - Нико Али Уолш и олимпийский чемпион 2020 года Баходир Джалолов из Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031311-opredelilsya-sopernik-abylayhana-zhusupova-na-vechere-boksa-v-ssha/