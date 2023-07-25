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Анонсирован титульный бой Ангелины Лукас в Турции

Опубликовано:

Боксшы
Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Профессиональная казахстанская боксерша Ангелина Лукас свой следующий поединок проведет в Стамбуле (Турция) против представительницы Танзании Стумаи Муки, передает NUR.KZ.

Бой между спортсменками запланирован на 25 августа. Об этом Лукас рассказала у себя в социальных сетях.

"25 августа, в Стамбуле, у меня состоится первая защита титула чемпионки мира.

В Казахстане, в настоящее время, я единственная чемпионка мира и единственная в истории из женского профи-бокса Казахстана, кто будет проводить защиту титула чемпионки мира. Также только я владею титулами: UBO world Champion, WBC International, UBO International.

И я считаю, что это наша общая заслуга: меня, моей команды и моего народа. Казахстанский бокс лучший в мире. И я очень горжусь поднимать флаг любимой родины на международной арене.

Я серьезно настроена на бой против Пауло Стумаи Муки, она дралась за титулы: WBC, WBF, UBO, PST, ABU, WBC AFRICA, ее боксерский рекорд 7-3-0. Я настроена на победу и хочу показать наш казахстанский бокс.

Бой запланирован на 10 раундов, у меня хороший тренировочный лагерь, качественная подготовка. Это будет мой пятый профессиональный бой, и 4-й за титул! Я стремлюсь сотворить настоящую историю и стать абсолютной чемпионкой мира!", - написала Лукас в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029984-anonsirovan-titulnyy-boy-angeliny-lukas-v-turtsii/

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