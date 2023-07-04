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Экс-чемпион мира Траут о супербое Спенс - Кроуфорд: В этом поединке слишком много вопросов

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Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд. Фото: Ed Zurga/Getty Images

Бывший чемпион мира Остин Траут оценил предстоящий суперпоединок между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом. В интервью FightHype.com он назвал фаворита.

"Лично я ставлю на Теренса. Только я не согласен с аргументами в его пользу. Все эти разговоры о том, что Спенс - базовый боец. Полная ерунда. Множество величайших бойцов в истории бокса по факту были базовыми. А в этом виде спорта намного больше аспектов, чем об этом говорят. И в этом поединке на самом деле слишком много вопросов.

Например, Кроуфорд очень уязвим в начале поединков. Он постоянно пропускает в стартовых раундах. И вопрос в том, как он будет держать удары Спенса. Если нормально, то, полагаю, со временем он просчитает Эррола и выиграет. Но если эти удары будут его беспокоить, то это конец.

По факту у нас не просто шикарный бой. У нас максимально конкурентный бой. Здесь 50 на 50. Многие считают, что главным фактором станет мощь Спенса. Но я уверен, что Кроуфорд сможет противопоставить. Очень большая интрига в поединке",- озвучил Траут.

Добавим, что бой состоится 29 июля на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027550-eks-chempion-mira-traut-o-superboe-spens-krouford-v-etom-poedinke-slishkom-mnogo-voprosov/

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