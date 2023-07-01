"Напоминает меня молодого": Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера в мире

Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший поделился своим мнением относительно лидера рейтинга Pound For Pound, передает Youtube-канал FightHype.

По мнению Флойда, лучшим бойцом на данный момент является чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

"Сейчас лучшим в современном боксе является Теренс Кроуфорд. Ему необязательно быть в моей компании, чтобы я ему отдал это место. Я не такой.

Если он когда-нибудь станет свободным агентом, я бы хотел с ним поработать. Я знаю, что могу вывести его на новый уровень. Он адский боец. Он напоминает меня молодого", - заявил Мейвезер.

Напомним, что 29 июля в Лас-Вегасе (США) Теренс Кроуфорд проведет поединок против Эррола Спенса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027185-napominaet-menya-molodogo-floyd-meyvezer-nazval-luchshego-boksera-v-mire/