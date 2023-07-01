Официально: Сауль Альварес подерется с Джермеллом Чарло

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мексиканский профи-боксер Сауль "Канело" Альварес вернется на ринг в сентябре текущего года. Его оппонентом станет крепкий американец Джермелл Чарло, передает NUR.KZ.

Лицом к лицу боксеры сойдут 30 сентября. Данный поединок состоится в Лас-Вегасе (Невада, США). Примечательно, что Чарло является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Альварес в свою очередь также имеет такой статус, но только в суперсредней весовой категории. В каком именно дивизионе пройдет очная встреча боксеров пока неизвестно.

"Канело" в своем последнем бою одержал победу над британцем Джоном Райдером. Джермелл не выходил на ринг с мая прошлого года по причине травмы руки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027088-ofitsialno-saul-alvares-poderetsya-s-dzhermellom-charlo/