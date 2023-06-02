Боксер Хайме Мунгия: Бой с Головкиным не состоялся из-за обстоятельств

Хайме Мунгия. Фото: Gettty Images/Tom Hogan / Contributor

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия заявил о желании встретиться с лидерами среднего дивизиона Геннадием Головкиным и Джермаллом Чарло, пишет fightnews.com.

По словам непобежденного мексиканца, его команда уже обращалась к Головкину, но казахстанский боксер сейчас находится в отпуске.

"Мы всегда преследовали известных бойцов, таких как Головкин и Чарло, и эти бои не состоялись из-за обстоятельств, которые мы не можем контролировать.

Чарло не дрался два с половиной года и до сих пор считается чемпионом мира, я не уверен, что его план продвигается вперед, но я готов сразиться с ним, если он захочет выйти на ринг со мной.

Что касается Головкина, мы обратились к нему с предложением провести бой, но так и не дождались ответа. Я думаю, что он сейчас наслаждается отпуском", - заявил Мунгия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2023221-bokser-hayme-mungiya-boy-s-golovkinym-ne-sostoyalsya-iz-za-obstoyatelstv/