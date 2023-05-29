Определились соперники казахстанцев на вечере бокса в Германии

Виктор Темиров. Фото: instagram.com/temiroov_/

Казахстанские боксеры-профессионалы Виктор Темиров и Александр Ковригин узнали имена своих соперников на вечере бокса, который состоится 3 июня в немецком городе Эбербах, пишет Boxrec.com

Так, соперником Александра Ковригина (6-0, 4КО) станет представитель Польши Петр Гудель (10-9-1, 1КО).

Бой рассчитан на десять раундов и состоится в рамках второго легчайшего дивизиона. На кону будет стоять титул BDB International.

Выступающий в полусреднем весе Виктор Темиров (3-0, 3КО) сразится с боксером из Уганды Музамиру Каканде (4-0, 2КО). Бой будет шестираундовым.

Также в данном вечере бокса выступит экс-претендент на титул чемпиона в первом тяжелом весе, уроженец Казахстана Артур Манн (19-3, 10КО). Он проведет поединок против Стефана Тчамба (3-14-1, 3КО) из Германии.

Отметим, что Ковригин и Темиров все свои встречи в профессионалах провели в Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2022536-opredelilis-soperniki-kazahstantsev-na-vechere-boksa-v-germanii/