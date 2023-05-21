Хэйни победил Ломаченко и защитил титулы чемпиона мира

Девин Хэйни. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Американский профессиональный боксер Девин Хэйни одержал победу над украинцем Василием Ломаченко в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

На кону поединка, рассчитанного на 12 раундов, были титулы WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе, которыми владеет Хэйни.

Боксеры выдали крайне конкурентный и близкий бой. У каждого были свои эпизоды и эффективные атаки. Хэйни неплохо контрил, наносил большое количество ударов по корпусу.

Ломаченко работал сериями, сближался с чемпионом. Ближе к концовке поединка он даже смог немного потрясти американца, но развить успех не получилось.

В итоге бой прошел всю дистанцию. Судьи вынесли единогласное решение в пользу Хэйни - 116-112, 115-113 и 115-113. Девин защитил титулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2021434-heyni-pobedil-lomachenko-i-zaschitil-tituly-chempiona-mira/