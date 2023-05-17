"Где вы, чемпионы?": Жанибек Алимханулы бросил вызов "Канело" и Чарло

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы после победы над канадцем Стивеном Батлером сделал громкое заявление, пишет Boxingscene.com.

30-летний боксер вызвал на бой чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло и абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.

"Канело", Чарло, где вы? Я готов к любому поединку. Без разницы, с кем, где и когда. Я - самый избегаемый боксер и король среднего веса. Top Rank, кто следующий?", - заявил Алимханулы.

Напомним, что не так давно Жанибек Алимханулы провел вторую успешную защиту титула WBO, одержав досрочную победу над канадцем Стивеном Батлером.

Тем самым непобежденный казахстанский боксер продлил свою победную серию до 14 встреч (из них девять нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020985-gde-vy-chempiony-zhanibek-alimhanuly-brosil-vyzov-kanelo-i-charlo/