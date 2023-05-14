Алимханулы нокаутировал Батлера и защитил титул WBO (видео)

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Жанибк Алимханулы успешно провел вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в средней весовой категории, передает NUR.KZ.

В главном бою вечера бокса в Стоктоне (США) Алимханулы встретился с канадцем Стивеном Батлером.

Поединок был рассчитан на 12 раундов. Однако завершился намного раньше финального гонга. Уже во втором раунде казахстанец выиграл техническим нокаутом - рефери после очередного нокдауна Батлера принял решение остановить поединок.

Таким образом, Алимханулы во второй раз защитил титул WBO. Первая защита состоялась в ноябре прошлого года. Казахстанец решением судей победил британца Дензела Бентли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020431-alimhanuly-nokautiroval-batlera-i-zaschitil-titul-wbo/