Казахстан получил второго финалиста ЧМ-2023 по боксу

Махмуд Сабырхан. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан выиграл у кубинца Йосвани Вейтии в полуфинале чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Боксеры начали бой с обоюдных атак. Каждый и полуфиналистов выстреливал и одиночными ударами, и сериями. Тем не менее, первый раунд остался за Махмудом. Во второй трехминутке казахстанцу удалось сохранить свое преимущество.

В итоге Сабырхан грамотно довел дело до итоговой победы, став финалистом ЧМ. Ранее в эту стадию пробился Санжар Ташкенбай.

Добавим, что на ринг сегодня также выйдут Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020300-kazahstan-poluchil-vtorogo-finalista-chm-2023-po-boksu/