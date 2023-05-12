Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу

Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай выиграл бой 1/2 финала и пробился в финал чемпионата мира-2023 по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Ташкенбай представляет сборную Казахстана в весовой категории до 48 килограммов. За путевку в финал он бился с россиянином Эдмондом Худояном.

Первый раунд уверенно забрал казахстанский боксер - все судьи отдали трехминутку Санжару. Бой проходил в обе стороны, однако и второй раунд остался за нашим боксером.

В третьем раунде Ташкенбаю дали предупреждение. Однако на общую картину это не повлияло - он одержал победу и вышел в финал ЧМ.

Добавим, что также сегодня на ринг выйдут Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020295-sanzhar-tashkenbay-vyshel-v-final-chempionata-mira-po-boksu/