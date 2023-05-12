Жанибек Алимханулы и Стивен Батлер провели дуэль взглядов

Жанибек Алимханулы и Стивен Батлер. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы встретился лицом к лицу с канадским боксером Стивеном Батлером, передает NUR.KZ.

Боксеры провели финальную пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Напомним, что бой Алимханулы - Батлер состоится 13 мая (14 мая рано утром по времени Нур-Султана) в Стоктоне (штат Калифорния, США).

"Уважаю его как боксера. Он говорит, что нокаутирует меня? Пусть сперва попробует попасть по мне. Ему будет тяжело это сделать", - заявил Алимханулы.

Отметим, что Жанибек Алимханулы на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 13 побед, из них восемь он завершил досрочно. На счету Стивена Батлера 32 победы, 3 поражения и 1 ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020214-zhanibek-alimhanuly-i-stiven-batler-proveli-duel-vzglyadov/