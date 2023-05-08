Махмуд Сабырхан вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Махмуд Сабырхан. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Представитель сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан успешно стартовал на чемпионате мира, который в эти проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Сабырхан представляет страну в весовой категории дор 54 килограммов.

В 1/16 финала он встретился Иштваном Шакой из Венгрии. Бой продлился все три раунда. Казахстанский боксер выиграл единогласным решением судей.

Отметим, что Сабырхан в 2022 году стал серебряным призером чемпионата Азии.

Ранее в 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма казахстанец Сакен Бибосынов встретился с индийцем Дипаком Кумаром и проиграл ему по очкам. В связи с данным решением судей казахстанская федерация бокса подала жалобу на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева. Однако IBA протест отклонила.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019787-mahmud-sabyrhan-vyshel-v-18-finala-chempionata-mira-po-boksu/