IBA ответила на жалобу Казахстана по бою боксера Бибосынова

Сакен Бибосынов. Фото: Luis Robayo - Pool / Getty Images

Международная ассоциация бокса не удовлетворила жалобу казахстанской федерации бокса, связанную с поражением нашего спортсмена Сакена Бибосынова с выходцем из Индии Дипаком Кумаром.

Ранее стало известно, что в 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма казахстанец Сакен Бибосынов встретился с индийцем Дипаком Кумаром и проиграл ему по очкам.

В связи с данным решением судей казахстанская федерация бокса подала жалобу на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева. Наша сторона посчитала решение судей скандальным.

Однако IBA протест отклонила. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

"После вердикта судей 3:2 в пользу Дипака, наблюдатель и оценщик согласились с большинством при пересмотре поединка, и индиец прошел в следующий этап разделенным решением 5:2 (2:0BR)", – говорится в публикации.

Следующим соперником Дипака станет Цзямао Чжан из Китая, который с большим преимуществом уверенно одержал победу над Мехробом Хамидовым из Таджикистана.

Международная ассоциация бокса (IBA), по информации на ее официальном сайте, занимается продвижением, поддержкой и управлением спортом бокса во всем мире в соответствии с требованиями и духом Олимпийской хартии.

По информации на официальном сайте Национального Олимпийского комитета, Сакен Бибосынов родился 3 июля 1997 года в Туркестанской области. Спортивное звание – мастер спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019780-iba-otvetila-na-zhalobu-kazahstana-po-boyu-boksera-bibosynova/